Le 5 cose da fare in hotel appena entrati in stanza: occhio alla sorpresa...

Tempo di vacanze e di partenze. Tempo anche di prenotazioni e di valige posate velocemente in stanza per scappare subito al mare. Ma attenzione, bisogna stare attentissimi ad alcune cose. Cinque "controlli" accurati da fare prima di prendere possesso della camera. Come suggerito dall’agente di viaggi Dimple Chudasama-Adams. Ecco le cinque cose da fare sempre:

1) Controllare il letto per le cimici: Ispezionare il materasso, in particolare gli angoli, togliendo le lenzuola. Le cimici dei letti possono attaccarsi a bagagli e vestiti, rovinando la vacanza o il ritorno a casa. Questo accorgimento, pur sembrando eccessivo, è essenziale per evitare problemi.

2) Igienizzare le superfici: Pulire con disinfettante le aree più toccate, come maniglie, interruttori della luce e telecomandi. Questo riduce il rischio di diffusione di germi e malattie, garantendo un ambiente più sicuro.

3) Verificare la sicurezza: Controllare che la cassaforte funzioni e che porte e finestre si chiudano correttamente. Questo previene furti e protegge i propri effetti personali durante il soggiorno.

4) Fotografare il minibar: Scattare una foto al contenuto del minibar all’arrivo. Questo serve come prova in caso di addebiti errati da parte del personale, evitando spese impreviste.

5) Usare un lucchetto aggiuntivo: Soprattutto per chi viaggia da solo, aggiungere un lucchetto alla porta d’ingresso aumenta la sicurezza. Inoltre, è utile controllare i sanitari, la dotazione di coperte e carta igienica, e individuare le vie d’uscita antincendio.



E ora buon viaggio.