Ciao Darwin, l'indiscrezione su Mediaset: "Salta tutto"

La bomba su Ciao Darwin, lo storico programma di Paolo Bonolis che da anni è campione di ascolti, è firmata da Davide Maggio (uno dei più autorevoli giornalisti in campo televisivo). Dal suo sito arriva la notizia: "Salta Ciao Darwin". Un programma che in tv manca dal 2019, molto amato dal pubblico di ogni età. "Al momento sarebbe 'appoggiato' nel palinsesto del prossimo autunno", fa sapere Davide Maggio. Che, poi, entra nello specifico e dice: "Il motivo del rinvio sarebbe prettamente economico, dovuto agli alti costi della trasmissione".

Solo alcuni giorni fa Mediaset ha fatto sapere di voler schierare l'artiglieria pesante contro Sanremo. In che modo? Non sospendendo programmi che andranno a scontrarsi con Rai1 e il Festival di Amadeus. Secondo Davide Maggio, insomma, la spending review avrebbe colpito anche il Biscione: per questo motivo un gioiellino televisivo come Ciao Darwin sarebbe saltato. O meglio slittato.

Come la prenderà il pubblico? Cosa dirà il grande Paolo Bonolis? Lui, mito indiscusso della televisione italiana, è diventato da poco nonno e si è goduto le festività di Natale in America (dove vivono suo figlio e la sua ex moglie). Intanto, Mediaset e Bonolis hanno annunciato le nuove puntate di Avanti un altro, il format preserale, un game che lo vede in coppia con l'inossidabile Luca Laurenti. Amico di sempre. Spalla indispensabile per quelle gag televisive che piacciono tanto al grande pubblico. In autunno, però, Ciao Darwin dovrebbe ritornare. Meglio usare il condizionale, visto che potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro.