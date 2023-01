La sensitiva sconvolge il mondo: "Chi finirà in carcere nel 2023"

14 gennaio 2023 a

Nuove profezie per il 2023. Questa volta a preannunciare il futuro ci ha pensato Hannah Carroll. La sensitiva statunitense originaria di Foxborough, Massachusetts, ha già fatto centro nel 2022. Dodici eventi da lei predetti si sono effettivamente realizzati. E ora, che è iniziato l'anno nuovo, la sensitiva non si è lasciata sfuggire l'occasione per dimostrare ancora una volta le proprie capacità.

Carroll ha predetto in particolare nuove nascite. Secondo la sensitiva Harry e Meghan avranno un terzo figlio e anche Ariana Grande, Paris Hilton e Jennifer Lawrence diventeranno mamme. Inoltre, Hannah prevede yna nuova lite tra gli ormai ex membri degli One Direction (scatenata da Liam Payne) e che il rapper Kanye West candidato alla Casa Bianca, potrebbe finire in carcere.

"Adoro vedere le mie previsioni diventare realtà. La maggior parte di queste si basano su persone a cui sono interessato me o i miei follower", ha commentato la donna ormai diventata famaosa tanto che guadagna più di 1.700 euro al mese facendo letture personali. La sua previsione più recente si è avverata quando Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati. La prossima che crede avverrà è quella di Kourtney Kardashian incinta.

"È davvero emozionante quando succede qualcosa che ho previsto, mi piace vedere che si avvera. Sono sempre stata appassionata di cultura pop e di celebrità, quindi molte delle mie previsioni riguardavano questo aspetto. Ho sempre avuto la sensazione di sapere che qualcosa sarebbe accaduto. È come una visione che ho di qualcosa che sta accadendo, come una sensazione viscerale molto forte", ha detto felice e soddisfatta.