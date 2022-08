Nostradamus dei Balcani, terribile profezia: "Tornerà e farà milioni di morti"

17 agosto 2022 a

Da qualche giorno sui social sono tornate d'attualità le profezie di Baba Vanga, la sensitiva bulgara che dopo aver perso la vista avrebbe speso la sua vita a profetizzare il futuro. Scomparsa nel 1996, le teorie e le previsioni della sensitiva continuano ad essere di grande attualità soprattutto sui social network. E questa estate di elevata siccità che ha di fatto reso impossibile coltivare la terra sarebbe stata prevista dalla "Nostradamus dei Balcani".

La sensitiva aveva infatti previsto temperature fuori controllo con siccità e una scarsità d’acqua tale da costringere i governi a trovare soluzioni in tempi rapidi a questo problema. Inoltre, sempre la sensitiva, aveva previsto le inondazioni in Australia che si sono verificate qualche tempo fa. Ma a far tremare sono le sue previsioni per la seconda parte del 2022. La sensitiva infatti avrebbe previsto il ritorno di un virus dalla Siberia che potrebbe provocare milioni di vittime.

Un virus "dormiente" e rimasto "congelato" nel passato, potreb be tornare a causa del riscaldamento globale. Va detto però che secondo alcuni studi l'attendibilità delle sue previsioni sarebbe intorno all'85 per cento. Ad esempio aveva profetizzato una guerra nucleare in Europa tra il 2010 e il 2014, cosa mai avvenuta. E si spera che la sensitiva si sia sbagliata ancora riguardo a questo ritorno di un virus molto pericoloso.