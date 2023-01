Jack Nicholson, il dramma: "Cervello andato", com'è ridotto a campare

14 gennaio 2023 a

a

a

Dopo quelle di Bruce Willis, anche le condizioni di salute di Jack Nicholson sconvolgono Hollywood. Il grandissimo attore tre volte premio Oscar ha 85 anni e da almeno un anno vivrebbe chiuso in casa, lontano da tutto e da tutti. Tanto che gli amici temono per lui ora una fine "alla Marlon Brando": "Morirà da solo".



L'indiscrezione, dolorosa, è del sito di gossip RadarOnline. Il divo di Shining, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Qualcosa è cambiato, tre gemme in una filmografia strepitosa, è sparito dalla scena pubblica da mesi. Ultima apparizione nell'ottobre 2021, quando andò a una partita di basket dei suoi amatissimi Los Angeles Lakers insieme al figlio Ray, 30 anni. "Jack non esce più - denunciano gli amici del quartiere super esclusivo di Mullholland Drive -. Fisicamente sta bene, il suo cervello è andato". Il sospetto, dunque, è quella di una demenza senile conclamata.

L'ultimo film in cui Nicholson ha recitato risale al 2011: la commedia romantica Come lo sai con i giovani colleghi Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Già nel 2013 aveva ammesso i suoi crescenti guai di salute, rinunciando alla recitazione a causa di "problemi di memoria". "Non ricorda più le sue battute", avevano confermato fonti anonime sempre a RadarOnline. L'ultima compagna ufficiale in una vita sentimentale particolarmente "vivace" è stata l'attrice e collega Lara Flynn Boyle, finita nel 2001. Ironia della sorte, la villa di 300 metri quadrati in cui vive sulla collina di Hollywood gli era stata venduta dall'amico Marlon Brando.