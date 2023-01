Iva Zanicchi, la rivelazione della figlia: "Cosa deve imparare a fare"

15 gennaio 2023 a

"La mamma è un fiume in piena": a parlare è la figlia di Iva Zanicchi, che ha concesso una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv. “Io sono la parte razionale della famiglia e quindi cerco in tutti i modi di arginarla", ha continuato la donna, parlando della popolare cantante. Quando poi le è stato chiesto se i ruoli nel loro caso sono invertiti, “Tu sei la mamma e Iva è la figlia ribelle?”, lei ha confessato che in effetti è così: “Lo dice anche lei”.

La figlia della Zanicchi ha rivelato anche di aver sempre detto alla madre di cambiare atteggiamento e di non essere così tanto impulsiva: "Una delle sue grandi qualità è la spontaneità, ma dovrebbe imparare a contare fino a dieci prima di parlare". Poi, parlando dei pregi della Zanicchi, ha detto che ha una sensibilità unica, tanto da essere molto fragile: “La sensibilità a volte la porta a essere fragile e insicura. E poi è molto umile”.

Quando la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto alla donna in che veste preferisce sua madre, visto che è cantante, attrice, conduttrice tv, politica, scrittrice, barzellettiera e anche ballerina, lei, con estrema schiettezza, ha confessato di preferirla nei panni della cantante: “Ha una voce unica. Questo pur essendo molto indisciplinata nel fare gli esercizi vocali”. Lei, invece, non ha mai avuto la dote del canto come la madre: “Canticchio giusto in casa. E poi sono timidissima, non ho mai amato apparire”.