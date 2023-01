Alessia Marcuzzi, "Boomerissima" stroncato: fuoco amico in Rai

15 gennaio 2023 a

Perfetta sì, "ma per la sua cameretta". Alessia Marcuzzi ha esordito su Rai 2 con Boomerissima, prima trasmissione per la tv pubblica dopo l'addio non proprio indolore da Mediaset, e si scatena subito il fuoco amico di viale Mazzini. Il programma ha raccolto più critiche che consensi, e anche l'accoglienza del pubblico è stata piuttosto fredda: 1,3 milioni di telespettatori e stare del 7,4 per cento. Non un disastro, ma certamente nemmeno un successo. E i più maligni dicono che la vera sfida per l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi sia già quella di non fare la fine di Ilaria D'Amico, naufragata con il suo talk del giovedì Che c'è di nuovo e in odore di chiusura anticipata dopo soli 3 mesi.

Dopo Aldo Grasso, durissimo sul Corriere della Sera, è Riccardo Bocca a stroncare Boomerissima e lo fa, guarda un po', dagli studi di TvTalk, altro programma Rai (perlomeno è Rai 3). Un caso, di sicuro, piuttosto imbarazzante. Il conduttore Massimo Bernardini chiede al critico il suo giudizio sul programma della Marcuzzi e lui gela subito gli entusiasmo con una botta di sarcasmo: "Bellissimo". Quindi inizia il bombardamento.

"Mi aspettavo l’annunciato scontro generazionale e invece qui c’è un accumulo di elementi telepatologici importante. C’è la tristocrazia del passato che viene sminuito in una serie di giochi in salsa karaoke, c’è la presentazione del presente come il regno della banalità, quando il presente è tutto fuorché banale". "Alcuni ospiti – sottolinea Bocca – non sono stati utilizzati. Penso all’attrice Valentina Romani che credo non abbia detto una parola. Oppure alcuni ospiti sono stati sbagliati, penso a Tamberi, bravo ragazzo, ma che non sa fare spettacolo". Gran finale velenosissimo: "C'era questo meraviglioso venticello di stile Mediaset che soffiava sulla serata. Credo che questo sia uno spettacolo straordinario che sia perfetto nella cameretta di Alessia Marcuzzi".