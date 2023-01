Romina Carrisi, "Ricordo tutto": le ore della tragedia di Ylenia

17 gennaio 2023 a

Il giorno che ha cambiato la vita di Romina Carrisi Power della sua famiglia. La figlia di Al Bano e Romina Power pubblica su Instagram un breve video: montagne innevate, su cui sventola la bandiera svizzera. Non è una semplice vacanza, una settimana bianca: al contrario, è un colpo al cuore, una drammatica Madeleine. La mente, spiega, corre sempre alla scomparsa della sorella maggiore Ylenia, di cui si sono perse le tracce ormai da 20 anni.

"Era gennaio 1994 quando avviene la tragedia che capovolse la mia intera esistenza", scrive la ragazza su Instagram. All'epoca Romina aveva solo 6 anni, ma ricorda ancora alla perfezione quei giorni di paura, di angoscia, di terrore, trasformatisi negli anni in dolore insopportabile, tra speranze e frustrazione.

"La mia sorella maggiore a 23 anni non dava notizie da giorni - si legge nel post -. I miei genitori decisero di andare a cercarla. 'Si, ma dove lasciamo le bambine?'. In quel viaggio io e Cristel non li potevamo seguire. Mio padre decise di chiedere questo piccolo grande favore a un suo amico che viveva in Svizzera. Era padre di 4 bambine più o meno nostre coetanee. Per 3 mesi io e Cristel vivemmo con loro. E’ stato con loro che imparai a sciare. Ogni mattina alle 7, scuola di sci. Piangevo per il freddo che sentivo ai piedi tutti i giorni, ma imparai a sciare. Ben 90 giorni dopo che i miei lasciarono me e Cristel con la nostra 'famiglia temporanea', mamma e papà tornarono. Li vidi ai piedi della montagna, il freddo improvvisamente sparì e sciai dritta nella loro braccia".

Con Al Bano e Romina non c'era Ylenia, inghiottita da New Orleans. Da allora, conclude Romina con una nota straziante, "Ogni volta che scendo una montagna ho questa immagine impressa nella mia memoria. Saranno pure passati 30 anni… Ma la memoria, lo sai, non possiede ne calendari, né orologi".