Albano e Romina Power, il retroscena: tensione alle stelle

Negli ultimi giorni circolano indiscrezioni su alcune frizioni tra Al Bano Carrisi e Romina Power. A rilanciare le voci sulle presunte tensioni, in verità mai del tutto sopite, è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica sull’ultimo numero del settimanale Chi, dove ha messo nero su bianco alcuni retroscena che riaccendono, inevitabilmente, i riflettori sulla coppia.

Sul rotocalco si legge di alcune testimonianze che riferiscono di un forte malumore da parte del cantante di Cellino San Marco, rimasto profondamente colpito da alcune rivelazioni contenute nel più recente libro dell’ex moglie. Secondo quanto si sussurra, quei passaggi non sarebbero affatto passati inosservati ad Al Bano, anzi avrebbero riaperto ferite mai del tutto rimarginate: "Romina Power non ha risparmiato l’ex marito Al Bano. Racconti sulla fine del loro amore, sulla dolorosa scomparsa della figlia Ylenia e sulla presunta richiesta di ritocchini. Parole che avrebbero generato dubbi e soprattutto dispiacere nel cantante di Cellino San Marco", spiega Candela.