Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Albano e Romina Power, il retroscena: tensione alle stelle

mercoledì 10 dicembre 2025
Albano e Romina Power, il retroscena: tensione alle stelle

2' di lettura

Negli ultimi giorni circolano indiscrezioni su alcune frizioni tra Al Bano Carrisi e Romina Power. A rilanciare le voci sulle presunte tensioni, in verità mai del tutto sopite, è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica sull’ultimo numero del settimanale Chi, dove ha messo nero su bianco alcuni retroscena che riaccendono, inevitabilmente, i riflettori sulla coppia.

Sul rotocalco si legge di alcune testimonianze che riferiscono di un forte malumore da parte del cantante di Cellino San Marco, rimasto profondamente colpito da alcune rivelazioni contenute nel più recente libro dell’ex moglie. Secondo quanto si sussurra, quei passaggi non sarebbero affatto passati inosservati ad Al Bano, anzi avrebbero riaperto ferite mai del tutto rimarginate: "Romina Power non ha risparmiato l’ex marito Al Bano. Racconti sulla fine del loro amore, sulla dolorosa scomparsa della figlia Ylenia e sulla presunta richiesta di ritocchini. Parole che avrebbero generato dubbi e soprattutto dispiacere nel cantante di Cellino San Marco", spiega Candela.

Al Bano contro Romina Power: "Poteva risparmiarsela"

"Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera, non era stata invitata a quel concerto… sono ...

Ma non è tutto. Sempre su Chi, il giornalista ha spiegato come le frizioni pioverebbero nel bel mezzo di quella che è già una fase delicata del rapporto. In particolare, il concerto tenuto da Al Bano in Russia e le successive prese di distanza pubbliche di Romina avrebbero contribuito ad aumentare la diffidenza tra i due. "Era già finito nel mirino di Romina nei mesi scorsi, quando si era dissociata per il suo concerto in Russia a San Pietroburgo. 'Una coltellata mediatica', aveva replicato Carrisi. I concerti e i sorrisi sul palco, un clima non proprio sereno dietro le quinte", conclude l'articolo su Chi.

Romina Power, il giallo sulla figlia Ylenia: "So che è ancora viva"

"Una madre conserva un cordone ombelicale invisibile con i figli che mette al mondo: se Ylenia fosse morta lo avrei...
tag
al bano
albano carrisi
romina power
albano romina

La famiglia del bosco Al Bano Carrisi, clamorosa sfida ai magistrati: "La casa in cui vivevo"

L'invito Al Bano offre una casa alla "famiglia nel bosco": "Vengano da me a Cellino"

Imprevisto Belve, Orietta Berti rivela: la follia di Al Bano al suo matrimonio

ti potrebbero interessare

Garlasco, il servizio de Le Iene sparito nel nulla: "Censurati"

Garlasco, il servizio de Le Iene sparito nel nulla: "Censurati"

Redazione
DiMartedì, Luca e Paolo umiliano la sinistra: "I libri? Lasciati in vendita"

DiMartedì, Luca e Paolo umiliano la sinistra: "I libri? Lasciati in vendita"

Redazione
Affari Tuoi, il consiglio dopo la puntata a Cristina: "Cosa non devi mai fare"

Affari Tuoi, il consiglio dopo la puntata a Cristina: "Cosa non devi mai fare"

Redazione
L'Eredità, il retroscena della Professoressa: "Le domande sul cartellino..."

L'Eredità, il retroscena della Professoressa: "Le domande sul cartellino..."