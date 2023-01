Festival di Sanremo, la foto dietro le quinte di Chiara Ferragni: tutti muti

17 gennaio 2023 a

Chiara Ferragni ha pubblicato alcune foto dal dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023. Ormai manca meno di un mese all’evento che si svolgerà sul palco del teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. L’imprenditrice digitale sarà co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, ma prima ancora di salire sul palco è stata travolta dalle polemiche: prima per il fatto di aver reso noto di aver devoluto il cachet di Sanremo in beneficenza; poi per le voci secondo cui si starebbe comportando da prima donna.

Le foto che arrivano dal dietro le quinte sembrano però smentire questa ricostruzione, dato che la Ferragni si è mostrata assolutamente sorridente assieme alle altre compagne di avventura, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Assente Paola Egonu, che non ha preso parte al servizio fotografico. Il gruppo di donne messo insieme da Amadeus sembra convincere il pubblico, nonostante le critiche, spesso strumentali, a cui è sottoposta la Ferragni rischino di avvelenare il clima.

Qualche giorno fa l’imprenditrice digitale aveva ammesso di essere molto in ansia per questo debutto televisivo a Sanremo, tanto da chiedere ai suoi fan consigli su come affrontare al meglio questa avventura che per lei è molto importante. Di certo c’è che la Ferragni si sta mettendo in gioco, dato che non era costretta a uscire dalla sua comfort zone, essendo già un’imprenditrice digitale di successo mondiale.