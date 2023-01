Rita Dalla Chiesa, la rivelazione su "Il nostro generale": "Chi è Nicola"

18 gennaio 2023 a

Rita Dalla Chiesa ha gradito l'omaggio della Rai a Carlo Alberto Dalla Chiesa nella fiction "Il nostro generale". Una serie in quattro puntate che ha raccontato in modo chiaro la storia della carriera del generale dei carabinieri, poi prefetto di Palermo. Ma nella serie c'è un protagonista, "Nicola", interpretato da Antonio Folletto. Il personaggio di Antonio, un carabiniere molto legato a Dalla Chiesa di fatto lo segue ovunque.

È suo fedele alleato sia nella lotta contro le Brigate Rosse che poi nella lotta alla mafia. E così Nicola si ritrova a Palermo proprio la sera che il generale viene ucciso. Nell'ultima scena della fiction Nicola appare mentre accompagna Totò Riina a bordo dell'elicottero che lo condurrà in carcere. In tanti hanno rivisto in quella figura il capitano Ultimo. E questa circostanza è stata confermata in qualche modo anche da Rita Dalle Chiesa.

"Nicola nella serie sarebbe il capitano Ultimo ma nella realtà non ha mai lavorato con tuo padre. Hanno voluto romanzare questa parte? Scusa per il termine non appropriato". La risposta della Dalla Chiesa non tarda ad arrivare: "Ci ho pensato anche io. È lui che ha arrestato Totò Riina. È vero, non hanno mai lavorato insieme, ma è come se fosse, ancora oggi, uno dei suoi uomini".