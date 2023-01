Messina Denaro, Rita Dalla Chiesa: "Chi l'ha coperto, chi l'ha tradito..."

16 gennaio 2023 a

Rita Dalla Chiesa esulta per l'arresto di Matteo Messina Denaro. Che "dimostra che lo Stato, quando vuole, c’è. E vince sul male. Poi qualcuno ci spiegherà… Ma oggi c’è solo la grande vittoria dei Carabinieri e del ministro Matteo Piantedosi", scrive la figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in un post pubblicato sul suo profilo Twitter dopo la cattura del super latitante a Palermo. "Grazie. Anche a nome delle troppe vittime che non ci sono più", chiosa.

"Quando ho saputo dell’arresto ho pensato: 'E vai, papà'", confessa poi Rita Dalla Chiesa alla agenzia di stampa LaPresse ricordando con l'arresto di oggi il padre, ammazzato dalla mafia 40 anni fa. "Mi rende particolarmente orgogliosa il fatto che ad arrestarlo siano stati i Ros, e cioè i carabinieri", aggiunge la conduttrice. "C’è dietro tutto il lavoro dell’Arma e di tutte le forze dell’ordine", sottolinea. "Ora c’è da capire chi l’ha coperto per tutti questi anni e chi oggi l’ha tradito, perché era ricoverato in clinica e qualcuno ha fatto il suo nome", ragiona la Dalla Chiesa. Che nota anche una coincidenza che la tocca da vicino: "Mi viene in mente anche la concomitanza con il film su mio padre (Il nostro generale, in onda su Rai 1, ndr)", conclude.