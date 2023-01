Rita Dalla Chiesa e Messina Denaro: "Quando cambia il governo..."

17 gennaio 2023 a

La gioia per l'arresto di Matteo Messina Denaro nel cuore di Rita Dalla Chiesa sta lasciando spazio a dolore e sospetti. Il blitz che ha ridotto in manette il Boss dei boss, il 60enne ultimo erede di Totò Riina latitante da 30 anni lascia aperta una domanda: "Perché è stato arrestato solo oggi?". L'ex conduttrice di Forum è la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, una delle più illustri vittime di Cosa Nostra. Il suo omicidio risale a 40 anni fa, quando Messina Denaro aveva solo 20 anni ma stava già muovendo i primi passi nell'organizzazione mafiosa, sulla scia del padre Ciccio, boss di Castelvetrano, e soprattutto all'ombra del rampante Riina.

Intervistata da Rainews 24 sul blitz nella clinica Maddalena di Palermo, dove Messina Denaro era in cura per un tumore al colon, la deputata di Fratelli d'Italia ha parlato di "un giorno importante": "È incredibile come questo arresto così importante sia arrivato praticamente a trent'anni e un giorno di distanza da quello di Toto Riina". Quindi, una frase tanto pesante quanto inquietante: "Certo, fa strano che ogni volta che cambia un governo, poi ci sia un grande arresto. Ora bisogna sapere perché è stato arrestato solo oggi, visto che tutti sapevano dei suoi spostamenti".

"Ai carabinieri che hanno fatto questo arresto, dico la cosa più banale e più vera: grazie per la fatica, per la sofferenza, per averci restituito la fiducia nello Stato e poi bisogna vedere, se questa fiducia nello Stato ci porterà anche a sapere delle cose ha proseguito -. Non basta arrestare. Bisogna sapere perché è stato arrestato soltanto oggi, quando tutti sapevano da voci che arrivavano, dove si trovasse sempre in un certo periodo".