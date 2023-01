Gina Lollobrigida, l'ex marito: "Patrimonio sparito"

18 gennaio 2023 a

Il patrimonio di Gina Lollobrigida sarebbe sparito: lo ha detto a La vita in diretta l'ex marito dell'attrice, lo spagnolo Francisco Javier Rigau. Parlando della diva, scomparsa lo scorso 16 gennaio all'età di 95 anni, l'uomo ha rivelato: "Se resta la villa di Via Appia sarà già un miracolo. È tutto sparito. Aveva i gioielli, la casa, i tre appartamenti a San Sebastianello, l'appartamento di Monaco, i soldi al conto corrente, le sue azioni... tutto sparito".

La relazione tra Rigau e la Lollobrigida è diventata di dominio pubblico nel 2006, anno in cui i due avrebbero dovuto sposarsi a New York. L'attrice, però, decise poi di cancellare le nozze a causa di alcuni dubbi sulle reali intenzioni dell'uomo d'affari catalano. Alla fine il matrimonio ci fu, ma in seguito si arrivò all'annullamento. Alla domanda se lui fosse incluso tra gli eredi, Rigau ha risposto: "Non erediterò nulla. È un matrimonio in separazione dei beni, non c'è nessun diritto patrimoniale sui beni dell'altro. È una cosa che è stata già decisa così, indipendentemente dalla mia volontà".

Durante il programma è intervenuto telefonicamente anche Andrea Piazzolla, assistente personale della Lollobrigida negli ultimi 12 anni, che, riferendosi alla presenza di Rigau alle esequie, ha dichiarato: "Ho trovato indecoroso da parte del figlio invitare Rigau, la trovo una grande mancanza di rispetto e Gina non avrebbe gradito. Chiedo solo che si rispettino le sue volontà, ora che non può difendersi. Desiderava unire la famiglia nella tomba di famiglia, dare in gestione le sue opere a esperti e aiutare economicamente i bambini africani. Se ci dovesse essere qualcosa per me nel testamento darò tutto in beneficenza".