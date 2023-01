Jacobs al veleno, in tribunale con Fedez: "Prometteva soldi, ma..."

18 gennaio 2023 a

Marcel Jacobs ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha spiegato perché Fedez lo ha trascinato in tribunale un anno fa. Nel 2018 l’atleta aveva firmato con la società di comunicazione del rapper un contratto con lo scopo di aiutarlo a guadagnare maggiore visibilità sui social. L’accordo sarebbe terminato a settembre 2022, ma Jacobs lo ha voluto rescindere perché insoddisfatto dai servizi resi dall’agenzia: le cose sono finite malissimo, con l’atleta che è poi passato a una società londinese.

“Non pensavo fosse difficile rappresentarmi - ha dichiarato Jacobs - nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente Mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C’era poca trasparenza”.

La situazione è radicalmente cambiata con la nuova società: “Abbiamo organizzato tanti incontri per individuare il profilo giusto. E questa società non mi ha promesso numeri, mi ha dato una visione internazionale. Con loro si parla di collaborazioni a lungo termine, per il post atletica. Fino a che va bene e ci si sente forti. Fino a qualche anno fa il mio pensiero era solo corsa, non volevo considerare il dopo. Purtroppo in questo bellissimo sport da un giorno all’altro può cambiare la vita”.