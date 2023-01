Festival di Sanremo, Ferragni rivela: "Cosa indosserò"

19 gennaio 2023 a

Chiara Ferragni lancia un indovinello social ai suoi oltre 28 milioni di follower di Instagram su quali stilisti la vestiranno per le serate di apertura e chiusura Sanremo 2023 in cui sarà coconduttrice, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Sulle storie di Instagram, l’imprenditrice e stilista ha chiesto, in italiano e in inglese: "Secondo voi di chi saranno i vestiti che indosserò a Sanremo?" La risposta non è semplice visti i rapporti che Chiara Ferragni ha con le più grandi case di moda.

Ma un indizio per restringere il campo lo aveva fornito lei stessa nei giorni scorsi documentando sempre sulle storie di Instagram una trasferta lampo a Parigi per delle prove d’abito del festival. In molti scommettono su Dior.

Ma, ammesso che sia vero, non è chiaro se la scelta della coconduttrice cadrà su una sola griffe o su diverse case di moda. In serata l'influencer ha sciolto la riserva dando una risposta certa: "Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo!".