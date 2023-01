Kento, "zombie fascisti ammazzati con l'ascia": il video-choc

20 gennaio 2023 a

"Non siete fascisti ma". Si intitola così l'ultima clip del rapper Kento, dove un gruppo di zombie in uniforme fascista infesta una lugubre villa abbandonata. Il rapper ha dato così la sua personalissima e agghiacciante idea dello scenario politico italiano, con una sorta di tributo ai classici horror movie con mostri putrefatti vestiti di tutto punto con sgualcite divise del ventennio e luccicanti mostrine littorie.

Nelle immagini firmate dal regista Matteo Tiberia, i morti viventi che resuscitano dal fascismo si trascinano barcollando in direzione dell'artista che, imbracciando una grossa accetta, cerca di respingerli. Ma le camicie nere escono da ogni dove e Kento deve riuscire a resistere fino all'alba improvvisando con quello che trova, senza mai abbassare la guardia. "Se oggi non esiste più un richiamo esplicito a certi valori del fascismo, allo stesso tempo vediamo tornare alcuni dei suoi aspetti più deprecabili e grotteschi", tuona il rapper. "Saranno l'arte e la cultura, ma anche l'ironia e la presa in giro, a rispedire certe tendenze nelle tombe che la storia ha riservato per loro, e in cui spero restino per sempre".

Quindi lancia una clip sul suo profilo Instagram: "Quando il mio amico regista Matteo Tiberia mi ha detto: 'Facciamo il video con gli zombie fascisti e tu che li abbatti a colpi d'ascia in una villa abbandonata' capite che ho dovuto dirgli un grandissimo sì". E ogni riferimento politico, ovviamente, non è paura casuale.