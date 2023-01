Pierluigi Diaco, voci feroci: "Pompatissimo, lo hanno ammazzato"

20 gennaio 2023 a

Non piace a qualcuno, Bella ma' ma Pierluigi Diaco dal punto di vista degli ascolti ha fatto bene a cambiare, e alla fine ha avuto ragione lui. Su Twitter Giuseppe Candela, giornalista esperto di tv e gossip dietro le quinte e informatissima (e velenosa) penna di Dagospia, critica senza troppi complimenti il cambio di rotta di Diaco sul suo programma: "Diaco e Rai 2 hanno ammazzato il pompatissimo progetto Bella Ma’, hanno stravolto il programma rifacendo al pomeriggio Ti sento per prendere gli over 60".

A giudicare dai dati e dallo share, l'obiettivo è centrato: lunedì 12 settembre era andata in onda la prima puntata, che aveva raccolto 353mila telespettatori con il 4,36% di share. Un risultato non proprio esaltante, peggiorato poi con il passare delle puntate fino al picco minimo del 2,6% di share. Negli ultimi giorni, invece, lo share è tornato tra 4 e 5% e, sottolinea il sito specializzato Lanostratv.it , il 18 gennaio Diaco ha raggiunto il 5,1% di share con 497mila telespettatori.

Cos'è successo in mezzo a questi estremi? Semplice, Diaco e i suoi autori hanno stravolto la trasmissione e il format. Il meccanismo con cui era stato lanciato il programma era quello di una sfida "generazionale" tra i giovani (la Generazione X, tra i 18 e i 25 anni) e i boomer (tra i 55 e i 90 anni). Un quiz a domande che non aveva appassionato il pubblico. Così il conduttore è tornato a fare quello che gli riesce meglio: interviste ai vip, lunghe e confidenziali. Del format iniziale è rimasto soltanto lo schema delle due squadre, di età opposta, chiamate poi a realizzare dei reel, brevi video diventati ormai virali ai tempi di TikTok e Instagram, in grado di riassumere le interviste. Gli stessi vip decretano poi il vincitore. A giudicare dal risultato, a godere è soprattutto Diaco.