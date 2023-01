Forum, "quanto guadagna Paolo Ciavarro": indiscrezioni clamorose

21 gennaio 2023 a

No, Paolo Ciavarro non è più un "figlio d'arte". Certo, il nome può anche aver aiutato a farsi strada in televisione - Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono i due genitori del 32enne -, ma oggi Paolo Ciavarro, sul piccolo schermo, si è ritagliato uno spazio chiaro, tutto suo, meritato e ben delineato.

Tutto è iniziato nel 2013, quando insieme al padre prese parte alla seconda edizione di Pechino Express: da quel momento la sua carriera televisiva è decollata. Nel 2016, l'ingresso nel cast di Forum, lo storico programma in onda su Rete 4 condotto da Barbara Palombelli. Oggi, Ciavarro è in assoluto uno dei voti più amati di Forum.

Insomma, si è costruito una carriera e lo rivendica con orgoglio. Per esempio lo ha fatto in una recente intervista concessa a Oggi, in cui ha spiegato: "Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono figlio di... Anche su internet quanti insulti arrivano", si è sfogato.

Nel frattempo, è arrivata anche la co-conduzione del day-time di Amici, insieme a Stefano De Martino e Marcello Sacchetta prima e a Lorella Bocci e sempre Sacchetta poi. Dunque il Gf Vip 4 nel 2020, chiuso in seconda posizione: nella casa è nato l'amore con Clizia Incorvaia, e i due dopo tre anni stanno ancora insieme.

Il volto di Paolo Ciavarro, insomma, in tv funziona. Eccome. Altrimenti non lo vedremmo così spesso. E un'ulteriore conferma circa il fatto che di aiutini non ne ha avuti, erano arrivati dalle parole di sua madre, Eleonora Giorgi, al Gf Vip 3, in cui si sbottonò e disse: "Paolo lavora con la Palombelli a Forum e con la De Filippi al daytime di Amici. Poi, siccome è pagato pochissimo, lavora anche in produzione fino alle otto di sera". Parole chiare e che fecero discutere: nessuna cifra sproporzionata, per Ciavarro, uno che sta in tv perché sa farlo.