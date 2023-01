Anna Oxa, "andrà a fondo": rumors, il verso che sconvolgerà Sanremo 2023

24 gennaio 2023 a

Uno dei ritorni più attesi a Sanremo è quello di Anna Oxa, che canterà una canzone dal titolo “Sali”. A tal proposito, Dario Salvatori su Dagospia scrive: "C'è da giurare che il verso di cui si parlerà sarà 'L’Arca dell’umanità andata a fondo'. Soltanto un’altra volta questo termine così desueto si fece strada, grazie a Sergio Endrigo che nel 1970 si piazzò al terzo posto con 'L’arca di Noè' (in coppia con Iva Zanicchi), scritto in piena solitudine dal cantante istriano".

Di quel testo si parlò molto e per molto tempo: “Un volo di gabbiani telecomandati/e una spiaggia di conchiglie morte/nella notte una stella ghiacciata confonde il marinaio/la luna è piena di bandiere senza vento/che fatica essere uomini”. Esortato a spiegare, Endrigo disse: “E’ molto semplice. I gabbiani telecomandati sono i missili e la luna piena di bandiere senza vento si riferisce alla bandiera di plastica piantata sul suolo lunare dagli americani”. Poi, siccome nel testo si accennava anche al cherosene, gli ambientalisti insorsero. E per questo Endrigo fu costretto a ribadire ancora: “Il cherosene è un propellente. Punto. Colleghi più giovani parlano di diesel come il motore del Duemila, però non ve ne siete accorti. Che fatica essere uomo!”.

Tornando alla cantante che parteciperà alla prossima edizione di Sanremo, Salvatori scrive: "C’è da credere che l’atteggiamento di Anna Oxa sarà diverso, potente, non certo derivativo. 'Sali'(canto dell’anima) è una canzone scritta da Francesco Bianconi (Baustelle) e Kaballà, due autori che già in passato hanno scritto per lei. La sua arca sarà più vicina a quella di Indiana Jones, forse custodirà un tesoro, vocalmente più avventurosa. Altrimenti non si torna a Sanremo dopo dodici anni. Anna Oxa ha sempre diviso: i giornalisti e gli addetti ai lavori che hanno ascoltato il brano si sono espressi dal 3 al 9, dimenticando che la Oxa è una performer a tutto campo".