Lollobrigida, drammatica confessione dell'amica: "All'ultimo mi disse che..."

"Ho cercato di esaudire le ultime volontà di un’amica cui volevo bene": Tiziana Rocca, direttrice di festival e produttrice di eventi, ha parlato della morte di Gina Lollobrigida al Corriere della Sera. È stata lei, secondo le ultime volontà della diva, a organizzare il funerale dell'amata attrice, scomparsa lo scorso 16 gennaio a 95 anni. "Me ne parlava sempre: 'Organizzerai tu il funerale'. E io: 'Ma che dici?, vedrai che vivrai più di tutti noi!'. Sua cugina era morta a 112 anni...".

La Rocca ha raccontato di aver visto la Lollobrigida per l'ultima volta "lo scorso luglio a Subiaco, per la festa dei suoi 95 anni a teatro, che avevo organizzato io. Ci eravamo risentite dopo la rottura del femore: parlammo del prossimo viaggio in America da fare insieme, e di una serata per la Croce Rossa a ottobre, dove l’avevo coinvolta". Poi la rivelazione sull'ultima telefonata: "All’ultimo mi chiamò per dirmi che si sentiva troppo stanca per venire. Non ci siamo più viste perché lei quando ti incontrava voleva essere perfetta: truccata, ben vestita e pettinata. Evidentemente non si poteva più preparare come desiderava".

Ricordando l'attrice, poi, Tiziana Rocca l'ha descritta come "una donna dal carattere esplosivo, determinata. Se voleva una cosa non c’era verso di togliergliela dalla testa. Dai nostri incontri di tre ore uscivano tremila progetti". Tornando a parlare del funerale e della presenza di Javier Rigau, il catalano che l’aveva sposata per procura nel 2011, la Rocca ha spiegato: "Io mi sono occupata della parte operativa, dal Campidoglio per la camera ardente alla Chiesa degli artisti per la messa, dalla diretta Rai alla tomba monumentale che sarà costruita per lei nel cimitero di Subiaco. Poi i parenti hanno portato chi volevano loro".