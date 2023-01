Maneskin, "oche destinate al fois gras". Profezia vip, fine terrificante

28 gennaio 2023 a

Selvaggia Lucarelli attacca i Maneskin nell'ultimo episodio del podcast Il Sottosopra. La band romana, già finita nel mirino della giudice di Ballando con le stelle, che aveva ironizzato sul "matrimonio" celebrato a Roma tra i membri del gruppo, ora se la prende con il loro nuovo stile di vita.

"Cosa sta succedendo ai Maneskin?", si chiede Selvaggia Lucarelli che spiega di non vedere più nella rock band quella "autenticità" che aveva agli inizi della carriera. Una band che è "cresciuta troppo in fretta" dopo il successo internazionale seguito alla vittoria all’Eurovision. Secondo la giornalista ora sembrano "oche destinate al foie grois. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema". La loro musica ormai sarebbe oscurata dagli eccessi dei quattro musicisti, tra vestiti frimati Gucci, foto da censura, chitarre spaccate sul palco e atteggiamenti "fluidi" e provocanti.

Selvaggia Lucarelli ha anche commentato le voci di tensioni tra il frontman Damiano David e la bassista del gruppo Victoria De Angelis. I fan della band, infatti, hanno notato questa crepa e l'hanno ricondotta alla antipatia reciproca tra Victoria e Giorgia Soleri, la fidanzata del cantante. Damiano e Giorgia hanno una relazione da cinque anni ma solo da due si sa che stanno insieme. Il loro rapporto però starebbe mettendo alla prova l'equilibrio della band.