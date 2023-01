C'è posta per te, Corrado umilia Valentina: "Sfogo fisico"

29 gennaio 2023 a

La storia di Valentina e Corrado ha stupito il pubblico di C’è Posta per te. Lei, dopo aver solo chattato con un altro uomo, ha visto il suo matrimonio andare in frantumi. Corrado però, secondo il racconto di Valentina sarebbe stato un marito possessivo e poco incline alla realizzazione della moglie. Ma nonostante tutto ciò Valentina ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per riprendersi il marito.

“Non ti ho tradito fisicamente mai, non ho mai detto, mai pensato, mai scritto che volevo abbandonare te e la nostra famiglia. Adesso mi manca tutto di te, anche le nostre litigare, i nostri abbracci, la nostra intesa. In questi due mesi che ci siamo parlati tutte le sere ho sentito il nostro amore, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, ci siamo detti cose che non ci siamo detti mai in questi anni e come sono finiti questi mesi, ad amarci. Siamo ancora marito e moglie. Solo insieme possiamo unire la nostra famiglia”, ha affermato Valentina.

La risposta del marito è stata secca: “Io devo stare bene con me stesso, Maria chiudi la busta”. Ma nel corso del colloquio in studio il pubblico ha mugugnato e non poco per alcune parole di Corrado tra cui quelle che si riferivano a uno “sfogo fisico” per gli incontri clandestini con la moglie. Alla fine l’uomo ha rifiutato di aprire la busta e dare nuovo slancio al suo matrimonio. Ma Valentina ha incassato gli applausi del pubblico che le ha ha consigliato di farsi una nuova vita lontano da un uomo che non avrebbe mai creduto alla realizzazione della moglie sul campo lavorativo.