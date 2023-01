C'è posta per te, il crollo del postino dietro le quinte: "Mi sono dovuto calmare"

25 gennaio 2023 a

Nuovo postino a C'è posta per te. Giovanni Vescovo ha fatto il suo esordio nel programma di Canale 5 a inizio edizione, lo scorso 8 gennaio. Una scelta fatta direttamente da Maria De Filippi. A svelare il motivo è il diretto interessato che ammette di non sapere di preciso la ragione, ma di certo non sono passate inosservate le sue qualità: "Credo per i miei modi di fare: cerco di essere sempre gentile ed educato. Poi forse anche per la mia immagine pulita. Sono tenace, non perdo mai la pazienza e faccio squadra: non sgomito per prevalere sugli altri.



D'altronde a Tv Sorrisi e Canzoni il 30enne ricorda le difficoltà da affrontare durante la consegna della posta. Ad esempio, quando il destinatario della posta non si presenta "mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, ma senza diventare troppo invadente". Diverso discorso per lo studio, dove lo scoglio da superare è la gestione della commozione: "Ultimamente mi sono commosso così tanto che mi sono dovuto calmare e riprendere per qualche minuto: stavo uscendo in video con gli occhi gonfi di lacrime".