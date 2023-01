C'è posta per te, la nonnina Marianna sconvolge lo studio: "Ma li hai i denti?"

22 gennaio 2023 a

Eccoci a C'è posta per te, la corazzata del sabato sera condotta da Maria De Filippi su Canale 5. In studio c'è Marianna, 84 anni, che ha scritto alla redazione del programma con l'aiuto della sorella per ritrovare il suo primo amore, che non vedeva ormai da 68 anni. Lui si chiama Francesco e da giovane la aveva a lungo corteggiata, regalandole anche una preziosa spilla e chiedendole di aspettarlo prima che partisse per il militare. Poi, però, Marianna ha sposato un altro uomo, morto qualche tempo fa, da cui ha avuto cinque figli. I due si erano però separati: lui aveva lasciato Marianna per un'altra donna.

E Francesco è stato rintracciato dalla redazione di C'è posta per te. Anziano, Francesco ha qualche problema d'udito, tanto che la De Filippi ha dovuto spostare una cassa in studio in modo che potesse sentirci meglio. Dunque ha riconosciuto sia la spilla sia Marianna, per poi spiegare di essere ancora sposato.

E qui parte lo show di Marianna: "Che fregatura!", si è lasciata andare. Dunque rivolgendosi all'anziano Francesco ha aggiunto: "Ma ce li hai i denti?". Frase che ha sbigottito lo studio e scatenato i social network, assai divertiti per la genuinità della signora Marianna. Tanto che molti telespettatori hanno chiesto alla De Filippi a riportarla in studio anche nelle prossime puntate, oltre a daer più spazio alle storie di persone anziane, che sono amatissime dal pubblico a casa.