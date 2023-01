C'è posta per te, l'abito di Maria De Filippi? Un dettaglio è clamoroso...

22 gennaio 2023 a

a

a

Nella serata di sabato 21 gennaio, su Canale 5, è andato in onda C'è posta per te. A condurre le operazioni, d'altronde è il suo regno, ovviamente Maria De Filippi, arrivata alla terza puntata di questa nuova stagione dello storico format. E in studio, la De Filippi si è presentata con un elegantissimo e preziosissimo abito firmato dal celebre stilista Alexander McQueen.

Per inciso, si tratta dello stesso abito indossato circa un anno fa da Sonia Bruganelli durante una puntata del Gf Vip: un minidress nero con inserti bianchi, quello che potete vedere nella foto. E il fatto che si trattasse dello stesso abito non è sfuggita ai più attenti sui social. C'era infatti chi scriveva rivolgendosi alla moglie di Paolo Bonolis: "Sonia, Maria ti ha rubato il vestito... perdonala!". E la Bruganelli, da par suo, ha risposto con una serie di emoticon che ridevano e il commento "è un onore per me".

"Roba schifosa". Amici, non solo noce moscata: cosa state vedendo

Insomma, Bruganelli felice per il fatto che la De Filippi indossasse il suo stesso vestito di dodici mesi fa. L'abito, va detto, non è per tutti. Anzi, è cosa proibita ai comuni mortali: il prezzo è infatti di 1.790 euro. D'altronde, il marchio Alexander McQueen è ad oggi uno dei più celebri e apprezzati in tutto il mondo.