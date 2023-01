Sanremo 2023, veleno su Amadeus: "Perché Gianni Morandi è al Festival"

31 gennaio 2023 a

Il Festival di Sanremo quest'anno parla a tutti i tipi di pubblico. Ma questa edizione 2023 ha un occhio di riguardo proprio per il pubblico un po' più in là con l'età. Come è noto a dare una mano in conduzione ad Amadeus c'è Gianni Morandi che di fatto ha un seguito social piuttosto interessante anche nella fascia di età medio-alta. Il cantante, popolarissimo, non ha certo bisogno di presentazioni. Ma la scelta di Morandi apre alcune riflessioni. Come quella di Paolo Di Paolo su Repubblica che tenta di spiegare le scelte di "Ama" per questa kermesse che si sta per aprire.



"Mette a condurre Morandi per le eterne zie, Ferragni per le nipoti sempre online, Fagnani per i choosy del piccolo schermo; apre la questione politica su Zelensky (inserto più da Fazio che da lui) e così non manca niente. Sanremo divora il divorabile, allarga le sue fauci canore e bulimiche anche nell’anno della risorta contro- programmazione Mediaset". Insomma dietro le scelte del direttore artistico ci sarebbe una strategia precisa, ovvero quella di parlare al pubblico di tutte le età ma soprattutto a quello più anziano che, si sa, è più incline alla tv generalista e dunque anche più attento alla contro-programmazione di Mediaset che quest'anno sarà davvero agguerrita con tanto di C'è Posta per te, programma cult di Canale Cinque, pronto per la finalissima di sabato. Insomma c'è da aspettarsi di tutto da questo festival ma si sente un retrogusto alla Baudo. Forse Amadeus è entrato in una nuova fase professionale: quella del conduttore "classico".