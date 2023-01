Striscia bombarda Sanremo: "Il tentato suicidio? Cosa c'è dietro"

31 gennaio 2023 a

Il Corriere della Sera non si arrende e pubblica nuovamente, tra i casi politici, il tentato suicidio a Sanremo nel lontano '95. Peccato però, che come ricorda Striscia la Notizia, la notizia fosse falsa. "Abbiamo già dimostrato - spiega Ezio Greggio nella puntata di lunedì 30 gennaio - come l'episodio fosse un'antica bufala". Al Teatro Ariston andò in scena un eroico gesto di Pippo Baudo che "salvò" un disoccupato che voleva buttarsi dalla balaustra.

Tutto falso: "Era stato orchestrato dallo stesso Baudo", prosegue il conduttore di Canale 5 aggiungendo che il Corriere ha pubblicato per l'ennesima volta una fake news. Tornando all'episodio il tg satirico di Antonio Ricci ricorda che tutto quello che è stato visto "non è come sembra". La riprova? "C'è un'intera schiera di agenti dietro al disoccupato, ma nessuno interviene. Poi il finto suicida accenna un applauso dimenticandosi del suo scopo.

Infine ecco Baudo che con un solo tocco convince il disperato, lo abbraccia e fa sentire i microfoni". Finita qui? No perché non passa inosservato il fatto che a salire per primo è Baudo, che dà le spalle al finto disoccupato". Ma il punto cruciale è un altro: "La Rai sapeva tutto. Il protagonista, Pino Pagano, aveva inviato un fax con le sue intenzioni a tv e giornali, Viale Mazzini compresa". Lo stesso Pagano conferma: "Era tutto simulato, Baudo e la Rai sapevano tutto"