Francesca Fialdini: "Io rivale di Silvia Toffanin? Ecco la verità"

Francesca Fialdini e Silvia Toffanin, si sfidano la domenica pomeriggio, la prima su Rai uno e la seconda su Canale 5. Ma, assicura la conduttrice di Da noi a ruota libera, non c'è nessuna rivalità con la presentatrice di Verissimo. "Per me è importantissimo non rinunciare a raccontare di loro, nonostante dall’altra parte ci sia un programma più glamour. Non mi piace nemmeno chiamarla concorrenza: c’è posto per tutti in televisione, anche se agli addetti ai lavori piace metterci in competizione e non si capisce nemmeno perché".

In una lunga intervista al sito Wom, la Fialdini, spiega poi che seppure inferiori a quelli di Verissimo il suo programma fa ottimi ascolti. Non solo. La conduttrice di Da noi a ruota libera, elogia pure Maria De Filippi: "Maria De Filippi insegna quanta forza e potenza ci sia nelle storie delle persone comuni. A prescindere dalla condivisione o meno del filone scelto, con C’è posta per te presenta storie in cui ci riconosciamo tutti perché, bene o male, raccontano i sentimenti, qualcosa di universale per cui tutti ci sentiamo chiamati in causa".

Quindi racconta una esperienza che ha vissuto da giornalista che l'ha segnata: "Per lavoro ho finto di essere una clochard, con la telecamera che mi seguiva. Ho ricevuto le manifestazioni più importanti di solidarietà da chi dormiva veramente per strada o dagli immigrati, e non dalle famiglie 'perbene', con il loro atteggiamento altezzoso o i loro strattonare i loro bambini che si fermavano a guardare".