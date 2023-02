Sanremo 2023, "per sopravvivere": ore d'ansia per Chiara Ferragni

01 febbraio 2023 a

a

a

Ormai mancano pochi giorni a Sanremo 2023. E sul palco come è noto ci sarà Chiara Ferragni, tra le presenze più attese e alla sua "prima" da conduttrice. Al fianco di Amadeus nelle serate più importanti, apertura e chiusura. Insomma, per lei tensione alle stelle. E così i suoi amici più stretti le hanno organizzato una sorpresa per stemperare un poco la tensione.

E nel corso di questa serata a sorpresa - presenti la sorella Valentina, il make-up personale Manuele Mameli, la "nail artis" Isabella Franchini e tra gli altri l'amica e influencer Veronica Ferraro - alla Ferragni è stato regalato un "kit di sopravvivenza" ideato ad hoc per il Festival di Sanremo. Mistero, però, sul contenuto: la moglie di Fedez ha mostrato soltanto alcuni dei doni ricevuti nel corso della serata, tra cui delle tazze "festivaliere" e uno "specchietto motivazionale".

"Gli schiaffi insegnano molto": Mengoni-choc

Chissà, forse a Festival in corso la Ferragni rivelerà cosa conteneva il "kit di sopravvivenza". Ora l'attenzione è tutta catturata dagli outfit che presenterà sul palco dell'Ariston: per certo ha rivelato che indosserà capi di Dior e Schiaparelli, due marchi a cui è molto legata. E ancora, attesa anche per il monologo: secondo alcune indiscrezioni, potrebbe riguardare il tema della libertà delle donne, un tema su cui sui suoi seguitissimi social, spesso e volentieri, Chiara Ferragni si è esposta.