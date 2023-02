Loredana Lecciso, la confessione: "Con Romina non c'è stata alternativa"

03 febbraio 2023 a

La tregua continua, ma non stiamo parlando di una guerra che si combatte con le armi, bensì della “pace fredda” tra Loredana Lecciso e Romina Power, le due donne della vita di Al Bano. Tra di loro, per ovvi motivi, non è mai corso buon sangue, la stessa Romina ha diffidato Loredana a parlare di lei in tv. Non in un’intervista ad un settimanale, però, ed è ciò che ha fatto la Lecciso, che si è concessa un’intervista alla rivista Nuovo. Sulla natura attuale dei rapporti tra le due donne, la leccese non ci ha girato troppo intorno: “Sono sempre stata per il quiero vivere e continuerò ad esserlo. Se ho mai avuto paura di essere lasciata? No, non ho mai avuto questo tipo di paure, nemmeno quando Al Bano è stato male. Da quando sto con lui sono cresciuta e maturata con gli anni: ma questo è un cambiamento che fa parte della vita di tutti. Cosa auguro a Romina? Spero con tutto il cuore – chiude la Lecciso – che arrivino tanti successi, come quelli che ha ottenuto fino a questo momento nella sua carriera”.



Romina Power, che con Al Bano (prossimo agli 80 anni) ha avuto le quattro figlie Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior, lo ha lasciato nel 2012 dopo un lungo matrimonio e quattro figli. Entrambi si sono rifatti una vita. Ed è lo stesso Al Bano a tendere una mano alla Lecciso (con cui invece ha avuto gli altri due figli, Jasmine e Albano Junior), precisando a Novella 2000: "Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima".