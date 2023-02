Monica Comegna, l'improvvisa e tragica morte: cinema italiano in lutto

03 febbraio 2023 a

a

a

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: è morta a soli 43 anni Monica Comegna, attrice diventata famosa giovanissima una ventina di anni fa grazie ad alcuni film e serie tv. La prima grande prova nel mondo dello spettacolo era stata nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni, nel 1999. Quindi aveva recitato in South Kensington, commedia "alta" di Carlo Vanzina con un cast di star internazionali come Rupert Everett ed Elle MacPherson.

La foto con Castellitto, poi l'impatto orribile: è morta Paola Cerimele

Nel 2002, in tv, la serie che le aveva forse garantito maggiore visibilità, Stiamo bene insieme: la Comegna, abruzzese di nascita, interpretava Rocchina, giovane, timida e determinata studentessa trapiantata da un paesino rurale della Calabria a Roma, per studiare all'università. Insieme a lei altri giovani da ogni parte d'Italia, in un affresco ora sbarazzino ora più impegnato del passaggio dall'adolescenza all'età adulta. La Comegna nel 2003 è quindi apparsa in Una famiglia per caso, prima di lasciare progressivamente la vita sotto i riflettori.

Morto Nico Fidenco, il genio che conquisto Hollywood e scrisse il primo tormentone





Molto appartata, lontana dai social, mai apparsa nelle cronache dello showbiz e del jet set, viveva nel suo Abruzzo insieme al compagno Enrico e alla figlia Nina, bambina piccola. L'epilogo, improvviso e drammatico, giovedì: colpita da febbre alta dopo un viaggio in treno, riporta il quotidiano locale Il Centro, Monica Carme Comegna si è recata in pronto soccorso all'ospedale Renzetti di Lanciano dov'è stata ricoverata. Nel giro di poche ore però la situazione è precipitata, fino al decesso nella mattinata di ieri. Tutta la comunità di Casoli, piccolo centro in provincia di Chieti, è sotto choc.