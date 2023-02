Totti e Noemi in crisi? La foto che toglie ogni dubbio

03 febbraio 2023 a

Crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Negli ultimi giorni il gossip sulla coppia è impazzito. Le cose, però, starebbero diversamente. Ma procediamo con ordine. A far nascere dei sospetti è stato all'inizio un indizio social. Diversi utenti, infatti, hanno notato che la nuova compagna di Totti avrebbe smesso di seguire l'ex calciatore su Instagram. E il silenzio degli ultimi giorni sui social non avrebbe aiutato.

I due spesso documentano le giornate che trascorrono insieme. Ma negli ultimi giorni c’è stato un cambiamento che non è sfuggito: da qualche settimana la donna non condivide più niente sui social. A far venire alla luce delle segnalazioni sulla coppia è stata, di recente, l’influencer Deianira Marzano. Che poco dopo però ha smentito la crisi: “Fonti super certe, tra loro è tutto ok”.

E infatti poi sono arrivate le foto di Noemi e Totti a cena insieme: una follower lo avrebbe segnalato a Deianira Marzano, che ha riportato il tutto. “Pace fatta? Arrivano le foto”, ha scritto l'influencer accanto agli scatti. L'utente che ha fatto quella foto, invece, ha scritto: “Una mia amica per il suo compleanno ieri sera è andata a cena in un noto ristorante a Roma e c’erano loro”. Ma tra i tanti utenti della rete c'è anche chi crede che i due si siano visti solo per mettere fine alla loro relazione: “Ieri sera per cercare di chiarire. La storia è sicuramente finita“.