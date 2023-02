Anna Falchi, la rivelazione sulla Meloni: "Quando eravamo single..."

03 febbraio 2023 a

"Quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi": Anna Falchi parla del suo rapporto con Giorgia Meloni ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. La conduttrice ha rivelato di essere una "grandissima sostenitrice" della premier: "L'ho votata". Anche se poi ha smentito una voce: "Se l’ho incontrata recentemente? No, sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l’ho mai incontrata”.

Parlando delle sue vecchie uscite con la Meloni, la Falchi ha raccontato: "Uscivamo quando nessuna delle due era fidanzata, ai tempi lei era ministra e ricordo che girava in scooter”. Alla domanda su che luoghi frequentassero più spesso, la Falchi ha risposto: “Nessuno in particolare, andavamo a piazza Navona o a Campo de Fiori a bere vino bianco”. Poi, quando le è stato chiesto che voto darebbe ai primi 100 giorni del governo Meloni, lei non ha avuto dubbi: “Direi un otto e mezzo”.

Sul suo possibile coinvolgimento in politica, invece, la conduttrice ha ricordato: “In passato Marco Pannella mi chiese di candidarmi coi Radicali, ma era moltissimo tempo fa, e io ero ‘ignorante’ per quanto riguardava la politica”. Sul fronte sentimentale, la Falchi da qualche tempo ha un nuovo fidanzato: “È un vicino di casa mio coetaneo, abitiamo nello stesso quartiere, lui è un po’ il Dylan Dog del quartiere, in passato ci incontravamo casualmente al bar della nostra zona. Quando si dice che l’amore si trova dietro l’angolo”.