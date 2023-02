Michelle Hunziker, un drastico cambio di look

03 febbraio 2023 a

Si dice che quando una donna è pronta a una svolta nella sua vita, cambia i suoi capelli. Ed è quello che ha fatto Michelle Hunziker. La conduttrice di origine svizzera infatti ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram in cui si mostra nel salone della sua parrucchiera di fiducia con la stagnola sui capelli, per un cambio di look: "Quando sono in questa postazione e sta per arrivare un nuovo programma", ha scritto la Hunziker, che in una immagine successiva si è affiancata alla celebre foto dello scienziato Albert Einstein. Come sarà il suo nuovo hair-style? Come la vedremo nella nuova edizione del suo programma Michelle Impossible?

Di sicuro è un periodo di grandi cambiamenti per Michelle che sta per diventare nonna di un bel maschietto. A breve, infatti, la figlia Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio, cosa che ha reso felicissimo anche il futuro nonno Eros Ramazzotti. Forse anche per questo la conduttrice ultimamente fa fatica a dormire. Tanto che ha dato il "buongiorno" ai follower alle 6 e 30 del mattino con una stories in cui si è immortalata truccata e pettinata: "Mi sono svegliata alle 4 e 20 perché il mio cervello va a mille...", ha spiegato la Hunziker.