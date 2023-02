Sanremo 2023, fuga di notizie: "Ecco i primi tre classificati"

04 febbraio 2023 a

Aumenta l’attesa per il Festival di Sanremo 2023. Il cast allestito da Amadeus è di assoluto livello, praticamente uno dei migliori degli ultimi anni. Tanti i grandi nomi che saliranno sul palco del teatro Ariston: d’altronde il direttore artistico ha annunciato fin da subito che i super ospiti quest’anno sarebbero stati i cantanti in gara e ha rispettato ciò selezionando artisti del calibro di Giorgia, Marco Mengoni, Elodie e via discorrendo.

Mentre la macchina del Festival è alle prese con gli ultimi preparativi, i bookmaker hanno già stilato una classifica dei favoriti per la vittoria di Sanremo 2023. L’analisi si basa sicuramente anche sull’ascolto in anteprima dei brani da parte dei giornalisti accreditati, ma le quote potrebbero variare una volta che la gara inizierà a tutti gli effetti. Dopo aver trionfato nel 2013 con L’essenziale, i bookmaker sono convinti che Marco Mengoni sia il principale candidato alla vittoria finale (è quotato tra 2,85 e 3). Fortissimo anche Ultimo, che vuole riscattare il secondo posto alle spalle di Mahmood: è quotato a 3,25.

A completare il podio Giorgia con una quota compresa tra 3,50 e 3,75. A seguire tutti gli emergenti che hanno già conquistato un grande spazio nel panorama musicale italiano: Lazza è quotato a 10, Elodie e Madame a 12, Colapesce e Dimartino a 15, Mara Sattei a 18, Tananai e Ariete a 25. Più staccate le “vecchie glorie” come Articolo 31, Paola e Chiara e i Modà, dati tutti a 50.