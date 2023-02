Palombelli scatenata, "a cosa deve il suo successo": sentenza sull'ex "pupillo"

05 febbraio 2023 a

Una Barbara Palombelli a tutto campo, quella ospite di Tv Talk in onda sabato 4 febbraio su Rai 3. Parla dei suoi programmi, della telefonata ricevuta in diretta pochi giorni fa da Giorgia Meloni a Stasera Italia (rivendicando, appunto, il fatto di essere in diretta... a differenza di Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo), poi si lascia andare ad opinioni e commenti anche sferzanti.

Per esempio, si parla di Edoardo Donnamaria, volto storico di Forum ora al Gf Vip, e della sua burrascosa storia con Antonella Fiordelisi: "Lui ha talmente imparato bene che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e che comporterebbe una sentenza", afferma interpellata dal conduttore Massimo Bernardini una Palomba già piuttosto tagliente.

Dunque, sempre su Donnamaria e ancor più esplicita, aggiunge: "Il successo di Edoardo Donnamaria al Gf Vip si deve alla lunghissima gavetta che ha fatto a Forum, perché è riuscito, in queste settimane e ormai mesi di reality, a spaccare il capello in quattro e poi in quattordici e poi in venticinque, che è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose", sottolinea Barbara Palombelli, un poco velenosa ma soprattutto decisa a rivendicare la "scuola di formazione" del suo Forum.