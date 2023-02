Sanremo 2023, Fedez e Ferragni "separati": la scelta drastica

06 febbraio 2023 a

Fedez e Chiara Ferragni in due case separate. In vista dell'inizio di Sanremo, la coppia è sbarcato nella città dei fiori: lei condurrà la kermesse musicale insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, lui sarà alla guida di uno speciale di Muschio Selvaggio in onda su Rai Due per tutta la settimana del Festival, canterà sulla nave Costa Smeralda che si collegherà con l'evento e in più sarà ospite della performance degli Articolo 31 al Teatro Ariston nella serata di venerdì dedicata alle cover.

"Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Mucchio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla", ha spiegato il rapper senza aggiungere particolari dettagli sul suo alloggio. Conosciuta invece la residenza dell'influencer digitale. Stando alle indiscrezioni, la Ferragni dovrebbe risiedere in una villa Dendi, immobile situato sulle alture del Comune di Cipressa, lontano dal caos del centro.

Oltre ad affiancare i conduttori per due serate, la Ferragni sarà protagonista di un monologo. Al centro, con ogni probabilità. la maternità, i social network e gli haters. Come lei porteranno sul palco dell'Ariston un monologo anche le altre co-conduttrici: Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.