Sanremo 2023, Matteo Bassetti si sfoga: "Chi deve andare sul palco"

Anche i medici e gli infermieri hanno combattuto una guerra, quella contro il Covid. E allora perché non salgono sul palco a Sanremo? Lo chiede provocatoriamente Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, in vista della prima serata del Festival che comincia stasera. La polemica, neanche troppo velata, sembrerebbe sull'ospitata - in video o per messaggio - al presidente dell'Ucraina Zelensky. Quel che è certo è che quest'anno il Festival per la prima volta sarà senza mascherine, tamponi e green pass. "Questo grazie ai vaccini e ai medici e agli infermieri", ha sentenziato Bassetti spiegando che "i primi hanno declassato il Covid a poco più di una influenza come la vediamo ora, i secondi in questi tre anni hanno lavorato sempre in prima linea, in condizioni difficili anche dal punto di vista economico visto che non ci sono state gratificazioni. Senza di loro avremo avuto molti più morti e anche l’efficienza della campagna vaccinale sarebbe stata inferiore". Da qui l'appello: "Spero che Amadeus riconosca in qualche modo il lavoro fatto dagli operatori sanitari in questi anni".

Il prof Bassetti ricorda che "sul palco del Festival di Sanremo lo scorso anno siamo stati presi in giro e ci siamo fatti una sana risata" e aggiunge: "Non dico che deve essere ringraziato il sottoscritto, ci mancherebbe, ma tutti i medici e gli infermieri: mi auguro ci sia uno spazio per farlo. Io non sono stato contattato ma salgono tutti su quel palco e non i medici e gli infermieri che hanno combattuto la "guerra" contro il Covid? Guerra che abbiamo vinto. Avere memoria di questo con un grazie, credo che sia il minimo".