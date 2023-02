Mattarella a Sanremo? Clamoroso: per lui... cosa spunta all'Ariston

07 febbraio 2023 a

La partecipazione di Sergio Mattarella al festival di Sanremo rappresenta una prima volta importante, addirittura storica. Mai un capo dello Stato aveva preso parte alla kermesse ligure prima d'ora. Amadeus lo ha annunciato oggi in conferenza stampa. Proprio per questo si registra un certo fermento al teatro Ariston. C’è agitazione, insomma, per un evento mai capitato prima nella storia del festival della canzone italiana.

A tal proposito Dagospia ha fatto sapere nel foyer del teatro è apparso un “camerino” di appoggio per il capo dello Stato, quasi improvvisato insomma. E ha pubblicato delle foto esclusive che lo provano. Negli scatti si vedono un tavolino e due poltrone, con un piccolo sipario rosso a dividere l’area.

Qui il link alle foto esclusive di Dagospia