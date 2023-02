Sanremo 2023, sospetti "hard" su Piero Pelù: "Cosa si è messo nelle mutande"

07 febbraio 2023 a

Un ritorno a Sanremo 2023: ecco Pierò Pelù, l'ex frontman dei Litfiba, protagonista alla kermesse nell'edizione 2020. Ma questa volta non è in gara, bensì presente in veste di ospite. Amnadeus, infatti, ad un certo punto della diretta lascia il palco dell'Ariston proprio per raggiungere Pelù: i due, a piedi, hanno poi raggiunto il Suzuki Stage, allestito in Piazza Colombo, al di fuori dell'Ariston. Insomma, un Pelù "al confino".

Il rocker si è presentato con un peculiare look, giubbotto di pelle e sciarpa fantasia, jeans neri e stivaletto d'ordinanza. Ma non solo: con sé, anche una borsetta. Un omaggio a quanto fatto due anni fa, quando nel corso della sua performance a Sanremo, dove portò Gigante, brano dedicato al nipotino, scese in platea per poi scippare una borsetta ad una signora seduta tra il pubblico. Dunque, esibì la borsetta al ritmo della sua musica.

E insomma, ancora borsetta. E ancora Gigante: Pelù, infatti, ha interpretato lo stesso brano di due anni fa. Social ovviamente scatenati per la gag della borsetta, e scatenati anche per il look un poco ingessato del rocker. E qualcuno sospettava addirittura che avesse messo una sorta di "rinforzo" negli slip per aumentarne il volume: già, durante Sanremo, Twitter è il regno del possibile e dell'impossibile... (sul "tema", molti i cinguettii su Twitter).