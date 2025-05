Piero Pelù, chiassata contro Ignazio La Russa: "Perché andare a votare"

Piero Pelù pro-referendum. Il cantante, in occasione di un'iniziativa promossa dalla Cgil a Firenze, si è prodotto nel suo personalissimo appello: "Siamo qui perché ci crediamo ancora in quella cosa che si chiama referendum - ha scandito dal palco dopo aver cantato -. Naturalmente ognuno è libero di votare quel che c***o gli pare, ma ci deve andare in un momento in cui lo sfascio generale della democrazia in Italia, ogni giorno viene fatta a pezzi, andare a far sentire la nostra voce attraverso un voto al referendum è fondamentale".

E ancora, attaccando direttamente il presidente del Senato Ignazio La Russa: "C'è un altro punto. Se uno che ha i busti di Mussolini in casa e mi dice di non andare al voto, io ci vado a votare i referendum, c***o ! Eccome se ci vado!". Pelù ha poi estratto una bandiera della Palestina annunciando che l'appenderà da domani sulla finestra di casa sua.