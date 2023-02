Blanco sparito dopo il raptus: il sospetto, cos'è successo dietro le quinte

08 febbraio 2023 a

Raffica di insulti per Blanco, dentro all'Ariston e fuori, sui social. Il trapper bresciano sfascia il palco nel corso della sua esibizione, a mezzanotte, come super-ospite. E si scatena il delirio. A metà del suo nuovo singolo L'isola delle rose, ha iniziato a prendere a calci gli arredi floreali, lasciando sul palco un tappeto di fiori e foglie. "Non mi sentivo in cuffia", si è giustificato alla fine, mentre la sala ha iniziato a fischiarlo ricoprendolo di "Buuu". "Ma mi sono divertito lo stesso", è stata la frase un po' fuori luogo con cui ha provato a chiudere il caso.

Blanco impazzisce e spacca tutto, delirio all'Ariston: fischi e urla. Ma Amadeus...

Amadeus, visibilmente imbarazzato, ha fatto buon viso a cattivo gioco con auto-ironia: "Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così". Gianni Morandi prende una scopa e spazza: scena cult. Dopo qualche minuto, però, altro patatrac. Amadeus torna sul palco e fa retromarcia su quanto detto dopo il "raptus": "Blanco non canterà stasera, non ci sono le condizioni". Forse perché nel frattempo su Twitter è partito il tiro al piccione: il sospetto è che l'esibizione "riparatoria" sia saltata, in quella mezz'ora scarsa di attesa, proprio per timore di nuove clamorose proteste, anche in sala.

Non fatelo mettere più piede sul palco a sto scappato di casa #Sanremo2023 #Blanco pic.twitter.com/YDATjfWGq3 — ❤️Anna ❤️ (@annamontano1991) February 7, 2023

Valerio Scanu, ex vincitore di Amici e del Festival, ci va giù duro: "Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare... se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti". Francesca Barra consiglia gli autori di Sanremo di utilizzare Blanco non come ospite, ma in maniera più utile: a spazzare il palco e rimediare al danno creato. Scrive l'attrice Serena Autieri: "Trovo che la performance di Blanco non sia affatto rispettosa nei confronti del Festival come istituzione e del pubblico che preferisce una buona canzone ad uno sterile esercizio di devastazione che sembrava guidato da rabbia ingiustificata e comunque fuori luogo". Ironico, come sempre Rocco Tanica: "Per tutti quelli che si indignano col mio amico e collega Blanco senza sapere niente di musica e spettacolo: quando hai problemi audio sul palco, spaccare i fiori è l'unica opzione per dare sfogo al dolore bresciano che hai dentro".

Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti #vergogna #Sanremo2023 #blanco — ValerioScanu (@Valerio_Scanu) February 7, 2023

In generale, il tenore dei commenti è "vergogna". Blanco viene etichettato come "montato", "viziato", "incapace", "irrispettoso" e via discorrendo, in una sequela di epiteti sempre più duri e irriferibili. Ma c'è anche chi lo difende a spada tratta, come il collega Shade: "40 minuti di Pooh, pubblicità, sponsor, figli di amici. Arriva un ragazzo di cuore, che emoziona e su una base incredibile e crea la videoclip del secolo. Bisogna essere vuoti dentro per non capire che simbolo e arte è stato oggi, più Blanco in questa generazione".