Sanremo2023, Fagnani: "Cosa faccio da quando mi ha chiamato Amadeus"

E' stata capace di far infuriare Asia Argento, di far piangere Antonella Elia, di far commuovere Rocco Siffredi, di far confessare Alessandra Celentano, di incalzare Giorgia Meloni, di far incartare J-Ax, di portare Morgan a scusarsi dopo averla offesa. Stiamo parlando di Francesca Fagnani, la brillante giornalista che su Rai2 conduce il talk Belve che, in poco tempo, è diventato un cult della televisione italiana per via delle sue domande graffianti e irriverenti. Sarà lei la donna che Amadeus ha scelto per la co-conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo, ma stavolta per lei “la vera belva da domare sarà la fame", ha ammesso a Tv Sorrisi e Canzoni che l'ha intervistata. "Da quando Amadeus mi ha cercato la prima volta, non faccio altro che mangiare”. Top secret, ovviamente, il monologo, ma Francesca Fagnani ha svelato la sua arma segreta: “Il rispetto dell’intelligenza del pubblico. l’ho imparato lavorando insieme a Michele Santoro”.

La giornalista di Belve non ha svelato nemmeno quale sarà il suo look stasera ma, sicuramente, per scaramanzia non si vestirà né di verde né di viola. Quanto al compagno Enrico Mentana al quale è legata dal 2013 Francesca Fagnani dice che “se la ride e non si azzarda a darmi consigli, anche perché lui Sanremo non l’ha fatto. Non ancora, almeno”. Per la conduttrice di Belve il Festival di Sanremo è un’esperienza fortissima, bella da ricordare. Da piccola imparava a memoria tutti i testi delle canzoni pubblicati su Tv Sorrisi e Canzoni. La sua canzone preferita è Luce di Elisa con cui vinse nel 2001 al Festival presentato da Raffaella Carrà. Tra gli artisti in gara il suo preferito è Marco Mengoni, è stata anche a un suo concerto.