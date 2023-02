Sanremo 2023, tam tam su Elodie: "Sotto il vestito di piume..."

08 febbraio 2023 a

Splendida sul palco del Festival di Sanremo, Elodie indossava un vestito di piume nero con sotto un body, nero anche quello, che metteva in mostra le sue curve. E sui social i telespettatori si sono scatenati su quelle rotondità che sono apparse molto accentuate. "Solo a me sembrava incinta Elodie? Strano effetto del vestito", osserva una su Twitter. "Gli amici di mia sorella stanno dicendo che Elodie è incinta", aggiunge un'altra. E ancora: "Elodie è palesemente incinta". Qualcuno però non è d'accordo: "Ma perché leggo che Elodie è incinta? Ma non vi permettete proprio che io mi disattivo".

Del resto da tempo si parla di una gravidanza per Elodie. Da quando la cantante ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto di Ti mangio il cuore in cui Elodie, nelle vesti di attrice, ha il pancione.

Tant'è. Quel che è certo è che Elodie è impegnata oltre che sul palco dell'Ariston, nella promozione del suo ultimo album. A Sanremo ha presentato il suo inedito Due, scritto con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Katoo. Due è disponibile da oggi 8 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio. La regia del video-clip è firmata da Giampaolo Sgura, uno dei più celebri fotografi del panorama internazionale, a cui è stata affidata anche la direzione creativa dell’intero progetto visivo dell’album Ok. Respira. Nel video sono presenti camei importanti come quelli di Ornella Vanoni e Michele Placido, affiancati da alcuni giovani talenti del cinema italiano. E poi c'è Fey, la sorella di Elodie, che compare insieme alla sua fidanzata.