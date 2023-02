Bassetti e Madame, "cosa dice la sua canzone": ribaltone a Sanremo?

08 febbraio 2023 a

Il titolo originale della canzone di Madame per il Festival di Sanremo era Put***a, poi però, pochi minuti prima dell'annuncio ufficiale è diventato Il bene nel male, per evitare che potesse passare solo come un'offesa, fraintendendo il messaggio di fondo. E il messaggio che ha colto l'infettivologo Matteo Bassetti ieri sera quando l'ha sentita cantare è un messaggio positivo, almeno per lui. "La canzone di Madame al Festival di Sanremo sembra dedicata al vaccino che non ha voluto fare. Titolo 'il bene nel male'… Parole tra le altre:'…ho sempre avuto paura di te". Attuale e sincera…almeno la canzone", ha scritto su Twitter il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova riferendosi all'indagine sui presunti falsi vaccini che ha coinvolto la cantante.

L'accusa ipotizzata per Francesca Calearo, vero nome della 21enne voce della Generazione Z, paladina dei diritti e della non omologazione, è di falso ideologico ai danni del sistema sanitario nazionale, nell'indagine che ha già portato all'arresto di tre persone. In attesa di capire cosa succederà e quale sarà l'iter giudiziario Madame è salita sul palco dell'Ariston. Una cosa che non è piaciuta a un altro virologo, il senatore del Pd, Andrea Crisanti. Ospite di Rai Radio1, a Un giorno da pecora, l'ex prof di Microbiologia all'Università di Padova aveva detto che Madame avrebbe dovuto essere interdetta dalla gara. "È grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis", aveva detto spiegando che "è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile". Anche in quel caso Bassetti si era schierato dalla parte di Madame: "Oggi non c'è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni".