Sanremo 2023, Bassetti asfalta il piddino Crisanti: "Adesso basta"

È polemica a distanza tra Andrea Crisanti e Matteo Basetti. Il pomo della discordia è rappresentato da Madame: nonostante sia scoppiato un caso legato al suo vaccino anti-Covid, la cantante sarà comunque in gara al Festival di Sanremo 2023. Intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Crisanti ha fatto un paragone tra Madame e un noto sportivo: “Dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis”.

“È un problema di menzogne - ha spiegato il microbiologo, eletto senatore con il Pd - una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile”. Crisanti ha poi ribadito l’importanza dei vaccini: “È sparito più il Covid che il Pd in questo momento, la pandemia l’abbiamo sconfitta grazie al vaccino”. Sulla quinta dose è invece arrivata la frecciatina a Bassetti: “Ha detto che non serve per certe categorie? Io sono vecchietto e me la farò”.

Sentitosi chiamato in causa, il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino di Genova ha replicato a stretto giro di posta: “Oggi non c’è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni”. Riguardo al caso di Madame, Bassetti ha affermato che non devono essere i medici e gli scienziati ad occuparsi del caso, ma la magistratura: “Se poi deve o non deve esibirsi a Sanremo, come medici, non è nostro compito dirlo. Penso che Crisanti si occupi di Sanremo come esponente politico".