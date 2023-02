Ilary Blasi, la foto di Totti che svela tutto: "Crisi con Noemi?"

08 febbraio 2023 a

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: a togliere ogni dubbio è proprio l'ex capitano della Roma, che nelle scorse ore ha pubblicato per la prima volta una storia con la sua compagna su Instagram. Attraverso il suo profilo social racconta di essere andato a pranzo con figlio e compagna al ristorante L'Isola del Pescatore. L'ex calciatore, in particolare, ha pubblicato tre storie Instagram, con diverse canzoni di sottofondo, tutte dedicate agli amori della sua vita. E non è passata inosservata la prima dedica social per Noemi.

Totti, insomma, prima ha pubblicato un video del figlio Cristian con il cagnolino in riva al mare e la canzone di Antonello Venditti "Ma che bella giornata di sole", poi la foto del caffè che gli amici Marco e Stefano gli fanno sempre personalizzato con la scritta "Totti 10", con "Mai sola mai" di Marco Conidi in sottofondo. Infine, Totti ha pubblicato per la prima volta un'immagine di profilo di Noemi con la canzone in sottofondo "Basta uno sguardo" di Nek. Nessuna aria di crisi, quindi. O se pure c'è stata una crisi, come spesso capita in qualsiasi coppia, evidentemente i due sono riusciti a lasciarsela alle spalle. E Totti ha finalmente deciso di presentare la sua compagna al mondo dei social.