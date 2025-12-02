Ilary Blasi, il clamoroso sms a Totti sulla figlia: "Se pazzo a lasciarla sola?"

Libero logo
martedì 2 dicembre 2025
Francesco Totti e Noemi Bocchi rischiano l’imputazione coatta per abbandono di minore in relazione a quanto accaduto la sera del 26 maggio 2023. Secondo la denuncia di Ilary Blasi, i due sarebbero usciti a cena lasciando soli in casa tre bambini: Isabel (allora 7 anni, figlia di Totti e Blasi) e i due figli di Noemi Bocchi (9 e 12 anni).Intorno alle 21:16 Blasi, che si trovava a Francoforte per lavoro, ha chiamato in videochiamata la figlia Isabel, la quale le ha detto di essere sola con i fratellastri perché i genitori erano usciti e la baby-sitter non era in casa. Blasi ha provato più volte a contattare Totti senza risposta e, alle 23:19, gli ha scritto un messaggio durissimo: "Sei impazzito a lasciare da sola una bambina di 6 anni?".

Non ricevendo riscontro, ha chiesto alla madre di mandare la polizia.Verso mezzanotte sono arrivati gli agenti insieme alla nonna, a Totti e Bocchi. Gli agenti hanno trovato la baby-sitter in casa: la donna vive nello stesso condominio con il compagno ed era quindi reperibile. Tutto è apparso tranquillo, i bambini erano sereni e avevano il telefono per eventuali emergenze.La Procura di Roma ha chiesto per due volte l’archiviazione, ritenendo che non ci fosse stato reale pericolo e che i genitori fossero comunque vicini.

Anche la difesa di Totti e Bocchi (avv. Tognozzi) insiste sull’archiviazione.Al contrario, i legali di Ilary Blasi (avv. Lattanzi) si oppongono e chiedono l’imputazione coatta dei due, proponendo eventualmente ulteriori indagini (audizione di Vito Scala o degli agenti intervenuti).Il 2 dicembre il gip Angelo Giannetti, dopo l’udienza, si è riservato la decisione senza indicare i tempi.

