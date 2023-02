Sanremo 2023, la telefonata Amadeus-Blanco: cosa si sono detti

08 febbraio 2023 a

a

a

Dopo la bufera, a Sanremo torna il sereno. Amadeus ora spiega cosa è successo con Blanco e rivela anche il contenuto di una telefonata col cantante dopo lo show di ieri sera. "Era previsto facesse qualcosa, ma non era una scena preparata". È lo stesso Amadeus ad assicurare che quanto accaduto durante l’esibizione di Blanco nella serata di ieri del Festival di Sanremo non fosse una gag finita male. Al vincitore uscente è stato assegnato un ricevitore sbagliato. Per questo non gli arrivava il suono in cuffia. Oggi l’artista, che precedentemente si era esibito anche con Mahmood in "Brividi", ha alzato la cornetta per parlare a tu per tu con il direttore artistico. "Mi ha chiamato- rivela il conduttore- è dispiaciuto e chiede scusa. Ha sbagliato, lo sa lui per primo. Gli ho consigliato, anche per il futuro, di alzare la mano, fermare tutto e ricominciare". Blanco, fa sapere Amadeus, ribadisce che non voleva mancare di rispetto all’istituzione sanremese o alla città: "Non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato".

E aggiunge: "Forse a 20 anni può capitare di fare una cosa che non vorresti fare. Accetto le scuse con serenità, ma non vorrei buttargli la croce addosso". Amadeus, che da dietro il palco non ha capito subito (come è stato per il Bugo Gate) quanto stava accadendo, non pensa che valuterà "punizioni" per lui. "Non potevamo prevedere la reazione di Blanco- dice Amadeus- non me la sento di dire che non deve più far parte del festival nei prossimi anni. Conosco Riccardo da un paio di anni e ogni volta che l’ho incontrato, sia sul palco sia in via confidenziale, ho trovato un ragazzo educato. Non me la sento di dargli una punizione». E conclude: «Vorrei lui capisse per dimostrare che è talentuoso e non imprevedibile. Sono sicuro che non capiterà più".